Октябрь, 22 в 20:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран может поставить России больше боевых беспилотников, так как Кремль испытывает недостаток техники для нанесения ударов по Украинею

Об этом говорится в материале, опубликованном Bloomberg.

– Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких БПЛА из Ирана и еще больше в разработке, – сообщил Блинкен.

Он добавил, что США работают над противодействием Ирану и укрепляют способность Украины отражать российские атаки.

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До этого Энтони Блинкен критиковал зависимость РФ от Ирана в плане экспорта оружия. Он назвал это признаком отчаяния на фоне попыток США ввести санкции и взорвать российскую промышленность.

– Мы стараемся предотвратить незаконное обращение оружия, в том числе БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и заблокировать. Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе в Украине, от использования БПЛА или любых других систем вооружений, которыми может заниматься Иран, – рассказал госсекретарь.

Ранее сообщалось, что США не видят интереса России к прекращению войны против Украины.

Вашингтон пригрозил Ирану санкциями за передачу России дронов-камикадзе.