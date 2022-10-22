Октябрь, 22 в 20:23

Испания направила для укрепления восточного фланга НАТО 14 истребителей. Об этом сообщает AFP.

Истребители направят в Болгарию и Румынию, поскольку НАТО укрепляет свои возможности по сдерживанию после полномасштабного вторжения России в Украину.

Всего Мадрид должен направить шесть истребителей Eurofighter и 130 солдат в Болгарию в период с середины ноября по начало декабря для обучения местных сил, говорится в заявлении министерства обороны Испании.

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Отмечается, что дальнейшее развертывание предполагает отправку восьми истребителей F18M и 130 военнослужащих военно-воздушных сил в Румынию в период с декабря по март следующего года в рамках стратегии НАТО “реагирование и сдерживание”.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Испанию за “очень, очень быстрый ответ” на последний запрос Украины об увеличении поставок ПВО.