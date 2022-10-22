Шольц назвал очередную причину, почему не передает Украине танки

Октябрь, 22 в 16:27

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что помимо того, что Берлин не хочет действовать самостоятельно в вопросе передачи танков, власти учитывают мнение тех, кто против санкций и поставок оружия Украине.

Об этом он заявил в интервью Welt.

По словам канцлера, благодаря круговому обмену Германия обеспечила доставку в Украину более сотни танков, которые можно использованы немедленно – из Чехии, Словакии, Словении и Греции.

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– Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине. Мы пытаемся поставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос, какое вооружение мы поставляем, базируется на очень четком принципе – не действовать в одиночку, – заявил он.

Также канцлер добавил, что для него особенно важно сохранение единства в обществе Германии.

– Мое впечатление от общения с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических направлений, от ХДС/ХСС, СвДП, Зеленых, а также от СДПГ, – утверждает Шольц.

Он отметил, что спорит с теми, кто сомневается, а также объясняет причины таких решений для того, чтобы в них убедились.

– Очень многие считают, что взвешенный курс правительства является правильным. Так что мнение очень широкое. Мы не должны выпускать это из виду, если хотим держаться вместе как общество, – сказал Олаф Шольц.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт требуют от министра финансов Кристиана Линднера значительно увеличить затраты в следующем году на оказание военной поддержки Украине.

Источник: Welt