Октябрь, 22 в 15:19

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что его страна выступает с решительным осуждением призыва Франции, Британии и Германии к ООН о расследовании поставок дронов-камикадзе, которые используются для ударов по Украине, Российской Федерации.

Он утверждает, что призывы к расследованию – якобы ложные и безосновательные, и что они “решительно отвергаются и осуждаются”.

– Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия, – сказал Канаани.

Он не уточнил, о чем именно идет речь, однако добавил, что Иран ответит “без колебаний”.

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До этого Франция, Британия и Германия призвали ООН провести расследование в связи с обвинениями РФ в использовании иранских дронов-камикадзе для ударов по украинским территориям, что является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Напомним, армия РФ активно применяет иранские дроны, в частности – иранские Шахеды, – для нанесения ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Также агрессоры разместили во временно оккупированном Крыму инструкторов из Ирана, которые обучают их управлению беспилотниками.

ВСУ уже не единоразово наносили удары по месту дислокации этих инструкторов.

Источник: Alarabiya News

Фото: Defense of Ukraine