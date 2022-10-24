Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Олаф Шольц назвал восстановление Украины задачей поколения

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление Украины является задачей для поколения, с которой не сможет справиться в одиночку ни одна страна, донор или международная организация.

Об этом Шольц сказал, выступая на немецко-украинском бизнес-форуме.

Канцлер ФРГ отметил, что ЕС в июне принял решение сделать Украину кандидатом на вступление в блок. 

Сейчас смотрят

– Это решение также посылает сигнал частным инвесторам: любой, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущую страну-члена ЕС, которая станет частью нашего юридического сообщества и нашего единого рынка, – подчеркнул Олаф Шольц.

По его словам, важно восстановить разрушенные электростанции и сети, а также сделать их более эффективными, чтобы в конечном итоге обеспечить расширение экспорта украинской электроэнергии в ЕС и постепенный переход к климатической нейтральности.

Он подчеркнул необходимость большей прозрачности и “еще более решительной борьбы с коррупцией”, поскольку Украина в конечном итоге стремится присоединиться к блоку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на форуме, что восстановление будет перспективным процессом.

Читайте
Восстановление Украины может стоить до €1 трлн – глава ЕИБ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка