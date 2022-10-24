Октябрь, 24 в 19:25

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление Украины является задачей для поколения, с которой не сможет справиться в одиночку ни одна страна, донор или международная организация.

Об этом Шольц сказал, выступая на немецко-украинском бизнес-форуме.

Канцлер ФРГ отметил, что ЕС в июне принял решение сделать Украину кандидатом на вступление в блок.

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– Это решение также посылает сигнал частным инвесторам: любой, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущую страну-члена ЕС, которая станет частью нашего юридического сообщества и нашего единого рынка, – подчеркнул Олаф Шольц.

По его словам, важно восстановить разрушенные электростанции и сети, а также сделать их более эффективными, чтобы в конечном итоге обеспечить расширение экспорта украинской электроэнергии в ЕС и постепенный переход к климатической нейтральности.

Он подчеркнул необходимость большей прозрачности и “еще более решительной борьбы с коррупцией”, поскольку Украина в конечном итоге стремится присоединиться к блоку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на форуме, что восстановление будет перспективным процессом.