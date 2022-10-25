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Не пренебрегают даже правами убийц: Арестович о сложности введения персональных санкций на Западе

Валентина Чорна, редактор ленты
санкції
Фото: Depositphotos

Запад очень ответственно относится к введению персональных санкций.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, отвечая на вопрос о том, могут ли культурные деятели и пропагандисты, которые поддерживают войну, попасть в список западных санкций.

— Запад очень болезненно воспринимает персональные санкции, там защита прав личности, собственности. Там не могут быть попраны даже права убийц и маньяков. Они очень осторожны в этом вопросе. На корпорацию наложить, на государство – без проблем. На персону, даже заляпанную кровью с ног до головы – не так просто, — сказал Арестович.

Напомним, что Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении десятков россиян и российских компаний.

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В санкционные списки вошли более 3 800 физических и юридических лиц – 2 507 и 1 374 соответственно. Указы датированы 19 октября 2022г.

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