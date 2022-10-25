Октябрь, 25 в 17:59

Начиная с 24 февраля США предоставили Украине уже более миллиона снарядов для гаубиц. Эти боеприпасы стали частью помощи от администрации американского президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны США.

В частности, Украина получила 903 тысячи 155-мм снарядов М795 для гаубиц М777, 7 тысяч снарядов системы минирования RAAMS, 180 тысяч снарядов для 105-мм пушек и 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов повышенной дальности Excalibur M982.

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В целом это составляет более чем 1,09 млн снарядов, общий вес которых – более 50 тыс. тонн.

Также США передали Украинскому государству более 1400 зенитных комплексов Stinger, более 8500 противотанковых систем Javelin, более 37 000 других противотанковых систем и многое другое.