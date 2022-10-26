В Иране убили полковника, который, возможно, отвечал за поставки дронов в РФ
В Иране убили полковника Корпуса стражей Исламской революции и командира организации Басидж Джавада Киха.
По информации местных СМИ, это произошло днем 25 октября в городе Захедан — столице Белуджистана на юго-востоке Ирана.
Офицер КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с Джавадом Кихом, также убитым.
Это подразделение режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.
По некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Shahed-136 России для войны против Украины.
К слову, на днях также стало известно, что Израиль ударил в место сборки иранских дронов.
Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, военное материально-техническое обеспечение и оборудование, используемое для создания беспилотников Shahed-136 в районе аэропорта Димас в Сирии, уничтожено после прямого обстрела израильскими ракетами.
Источник: Tasnim