Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 — Белый дом

Октябрь, 27 в 23:42

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали в следующем месяце.

— Президент сказал, что у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным, — заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По словам Кирби, Байден сосредоточится на налаживании союзов и партнерства во время поездки, которая состоится через несколько дней после промежуточных выборов.

— Президент гордится работой, которую мы проделали по всему миру для укрепления альянсов и партнерских отношений… и я думаю, вы увидите, что президент Байден сосредоточит на этом внимание, — сказал Кирби.