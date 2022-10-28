В США отреагируют в случае удара Россией по коммерческим спутникам – Белый дом

Октябрь, 27 в 22:34

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские силы ответят в случае удара на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.

Кирби не уточнил, каким будет ответ США, но добавил, что Россия, согласно публично доступной информации, пытается овладеть противоспутниковыми технологиями.

Напомним, что ранее представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если они используются для помощи Украине в войне.

Сейчас смотрят

Как известно, для Украины очень важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.