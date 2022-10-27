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Записывали унизительные видео: в Праге за высказывания об украинцах осудили двух блоггеров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Записывали унизительные видео: в Праге за высказывания об украинцах осудили двух блоггеров
Фото: Depositphotos

26 октября в суде Кладно недалеко от Праги прошел суд над Патриком Тyшлом и Томашем Чермаком, которых обвинили в ненавистных высказываниях об украинцах в опубликованном ими видео в соцсетях.

Там содержится ряд унизительных и оскорбительных высказываний об украинцах, к примеру: “Пусть они возвращаются в Киев” или “В конце концов это нормальная оккупация — то, что они здесь делают”.

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По словам судьи Вита Соховского, мужчины совершили действия, направленные на распространение ненависти и клеветы на нацию. Тушл заявил в суде, что он не имеет ничего против украинцев в целом, но “осуждает деятельность некоторых украинских националистов”. Чермак признал свою ошибку и непосредственно неуместность выступления на видео.

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По закону им грозит до 3-х лет лишения свободы. За разжигание вражды Чермак получил 6 месяцев заключения, Тушл — 10 месяцев.

Источник: Радио Прага

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