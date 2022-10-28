Октябрь, 28 в 18:46

Швеция приняла решение провести дополнительное расследование причин аварий на газопроводах Северный поток 2 и Северный поток 2. Оно будет проводиться в исключительной экономической зоне страны.

Об этом говорится в сообщении службы госбезопасности страны.

– В начале октября полиция безопасности провела осмотр места преступления на Северном потоке 1 и Северном потоке 2, после чего укрепились подозрения в грубом саботаже. Прокуратура приняла решение о дополнительных расследованиях на газопроводах, – сказано в сообщении.

Как отмечается, расследование хотят провести при содействии сил обороны Швеции.

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Напомним, аварии на двух нитках российского газопровода Северный поток произошли в прошлом месяце. Из-за возникновения дыр в трубах резко снизилось давление. Кроме того, из труб могло вытечь до 500 млн кубометров технического газа.

Причины аварии пытаются выяснить правоохранители сразу нескольких стран. До этого Служба госбезопасности Швеции провела осмотр поврежденных участков газопроводов и подтвердила, что утечка произошла из-за взрывов.

То же самое подтвердило и предварительное расследование, проведенное Данией.

Западные лидеры отмечают, что не исключено, что это был саботаж.