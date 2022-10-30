Октябрь, 30 в 15:58

Министерство иностранных дел Польши раскритиковало Российскую Федерацию за блокировку зернового коридора из Украины.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице министерства в Twitter.

– Решение России остановить Черноморскую зерновую инициативу является еще одним доказательством того, что Москва не желает выполнять международные соглашения. Польша вместе со своими партнерами из ЕС готова продолжать работать, чтобы помочь Украине и нуждающимся транспортировать товары первой необходимости, – сказано в сообщении польского МИДа.

Напомним, Россия объявила о решении выйти из зернового соглашения под предлогом повреждения трех кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. Официальный Киев назвал эту причину надуманной Москвой специально.