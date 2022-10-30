Будет уничтожать дроны-камикадзе: что известно о ракетах, которыми планируют вооружить Bayraktar
В воскресенье, 30 октября, стало известно, что беспилотники Bayraktar планируют вооружить ракетами класса “воздух-воздух” для борьбы с дронами-камикадзе.
Турецкие компании Roketsan и Baykar уже подписали договор на интеграцию ракеты от комплекса малой дальности Sungur.
Турецкий ПЗРК Sungur впервые был представлен в июле 2020 года на платформе бронеавтомобиля Vuran после успешных испытаний.
Комплекс может выявлять, идентифицировать и отслеживать цели, как днем, так и ночью. Его основой является ракета от переносного зенитного ракетного комплекса турецкого производства PorSav (Portatif Savunma).
Она является почти аналогом ракеты к ПЗРК Stinger, однако есть одно отличие: на турецкой PorSav используется головка самонаведения собственного производства – Imager Infrared (IIR) вместо IR Seeker Head, как на Stinger.
Ракета предназначена для поражения маловысотных воздушных целей. Она может запускаться с мобильной платформы с возможностью 360-градусного вращения.
Максимальная дальность ракеты ПЗРК – 8 км, высота – 4 км.
Головка ракеты использует тепловизионную (инфракрасную) систему самонаведения типа Imagine Infra-Red (IIR), поэтому обладает высоким коэффициентом поражения целей.
Интеграция этих ракет в боевые беспилотники Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию концепции недорогого воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как боевые вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе.