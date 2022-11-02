Ноябрь, 02 в 19:14

Мнения американских официальных лиц по поводу последней информации разведки о том, что российские военные чиновники, вероятно, обсуждали как и при каких условиях Россия применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине, разделились.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет CNN.

Сообщается, что оценка, подготовленная Национальным советом по разведке, не является продуктом с высокой степенью достоверности и представляет собой не необработанные разведывательные данные, а скорее анализ.

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Из-за этого некоторые официальные лица США считают, что разговоры, отраженные в документе, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Официальные лица подчеркивают, что США до сих пор не видели никаких признаков того, что президент России Владимир Путин решился использовать ядерное оружие.

Считается, что Путин не участвовал в обсуждениях, описанных в продукте NIC.

Но другие члены администрации, ознакомившиеся с документом, отреагировали с беспокойством, поскольку этот анализ дает редкую возможность заглянуть в разговоры между высокопоставленными российскими генералами и свидетельствует об их усиливающемся недовольстве потерями России на поле боя в Украине.

Некоторые американские чиновники опасаются, что разочарование российских агрессоров может превратиться в отчаяние и приведет к непредвиденным последствиям.

Также у них вызывает вопросы, означает ли самопровозглашенная Россией аннексия восточной Украины в начале этого года, что Кремль готов принять более крайние меры для удержания чужой территории под своим контролем.

– США также следят за действиями России вокруг города Херсон на юге Украины, который украинские силы пытаются отбить у российских войск в ходе контрнаступления. В последние недели российские официальные лица приказали эвакуировать город, и США обеспокоены тем, что, если Украина вытеснит россиян с унизительным поражением, это может стать своего рода спусковым крючком, который заставит Путина прибегнуть к тактическому ядерному оружию, – пишут журналисты.

Отмечается, что это один из сценариев, предусмотренных разведывательной оценкой, хотя официальные лица подчеркивают, что Херсон не является единственным центром внимания.

В издании напомнили, что тактическое ядерное оружие иногда называют малым ядерным оружием, потому что оно, как правило, представляет собой меньшие ядерные боеголовки, предназначенные для использования в ограниченном ударе на поле боя.

Они имеют взрывную мощность от 10 до 100 килотонн динамита, тогда как стратегическое ядерное оружие имеет взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначено для уничтожения целых городов.

Но тактическое ядерное оружие по-прежнему может быть невообразимо смертоносным: бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в Японии в 1945 году, имели мощность от 15 до 21 килотонны соответственно.