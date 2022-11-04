Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрелы боевиков ХАМАС
Фото: Getty Images
4 ноября израильские военные нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.
Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
— Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, являющегося местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС, — указали в Армии обороны Израиля
Источник: Times of Israel
Сейчас смотрят