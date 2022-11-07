Трамп может анонсировать свое участие в выборах президента 7 ноября – СМИ

Ноябрь, 07 в 21:56

В понедельник, 7 ноября, вечером по местному времени экс-президент США Дональд Трамп планирует официально объявить о своем участии в выборах президента.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что он планирует сделать объявление во время митинга своих поклонников в Огайо. Однако эта информация не достоверна, ведь экс-президенту рекомендовали подождать с анонсом до промежуточных выборов в Палату представителей Конгресса и свадьбы его дочери.

Сейчас смотрят

Тем не менее журналисты отмечают, что Дональд Трамп хочет извлечь выгоду от возможных хороших результатов республиканцев в нижнюю палату парламента, которые состоятся завтра, 8 ноября.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп планирует объявить о своем участии в президентских выборах ко Дню благодарения 24 ноября.