Ноябрь, 08 в 17:59

Европейский Союз готовится ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, которые вспыхнули после убийства полицией курдской девушки.

Послы на встрече ЕС в Брюсселе собираются поддержать предложения уже 10 ноября. Санкции направлены против нескольких иранских физических и юридических лиц, сказали Bloomberg люди, попросившие не называть их имен в связи с конфиденциальными переговорами.

Затем эти меры будут обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС в начале следующей недели.

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С 4 ноября по меньшей мере 17 человек были убиты в Иране, когда силы безопасности подавили протесты в приграничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны, сообщили в понедельник правозащитные группы.

Эти районы были основными очагами массовых акций с тех пор, как 17 сентября в Иране начались общенациональные протесты после смерти Махсы Амини, 22-летней девушки курдского происхождения, которая была задержана полицией за якобы нарушение исламских правил ношения одежды.

Тегеран неоднократно называл протесты беспорядками, спровоцированными иностранными государствами, и отвергал как “лицемерие” международную критику насилия со стороны сил безопасности.

17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая полицию нравов и команду киберзащиты страны, а также министра связи Эйсу Зарепур, в связи с подавлением протестов правительством. Ограничения включали в себя замораживание поездок и активов.

Блок также ввел санкции в связи с военной поддержкой, которую страна оказывает России в войне против Украины.