Ноябрь, 09 в 15:59

Россия просила Иран, Китай, Северную Корею и, возможно, Кыргызстан предоставить ей оружие, которое оккупационная армия могла бы использовать для войны против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам Россия рассчитывала получить от этих стран боеприпасы для реактивных систем залпового огня Смерч и Ураган.

Также Скибицкий добавил, что есть страны, которые помогают РФ обходить санкции, продавая россиянам американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет. Среди них Казахстан и Узбекистан.

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В Главном управлении разведки отметили, что суперсовременное оружие, которое ежегодно демонстрировали на военных парадах в России, оказалось просто инсценировкой.

Именно потому, что Москва не может сама производить высокотехнологичное вооружение, ей приходится обращаться к другим странам.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран для обсуждения возможной продажи иранских баллистических ракет РФ.

Источник: La Repubblica