Нет мощностей: Израиль назвал новую причину, почему не передает ПВО Украине

Ноябрь, 09 в 17:44

Министр обороны Израиля Бени Ганц утверждает, что у его страны нет достаточных производственных мощностей, чтобы поставлять системы противовоздушной обороны Украине.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

– Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику по поставкам вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны, – сказал Ганц.

Комментируя перспективы поставок Украине израильских систем вооружения, Ганц в очередной раз подчеркнул, что Израиль поставляет украинцам гуманитарную помощь и медоборудование, однако он не готов направить какое-либо летальное вооружение.

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– Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО, – подчеркнул министр.

Напомним, Украина обращалась в Израиль с просьбой о предоставлении вооружения, в частности – систем противовоздушной обороны. Однако власти Израиля отклонили запросы, подчеркнув, что уже поддерживают Украину, оказывая ей существенную гуманитарную помощь. Снабжение вооружением там считают сложным из-за “интересов национальной безопасности”.

Источник: The Jerusalem Post