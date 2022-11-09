Выборы в США: Республиканцы лидируют в Палате представителей, в Сенате поровну голосов
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В США проходят промежуточные выборы, в которых на данный момент Республиканская партия лидирует в Палате представителей, в то же время в Сенате количество голосов равно.
Об этом пишет Reuters.
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По прогнозам Edison Research, республиканцы забрали четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем им нужно, чтобы получить большинство и иметь возможность блокировать повестку администрации Байдена.
Но это число может измениться, поскольку 100 из 435 мест в Палате переизбиравшихся представителей еще не были объявлены.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что вероятная победа республиканцев на выборах 8 ноября будет означать ужасающие два года во время его правления.