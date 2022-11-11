Ноябрь, 11 в 19:31

В пятницу, 11 ноября, Польша отмечает день независимости. По этому случаю посольство Украины представило трогательный видеоролик.

Как сообщили в пресс-службе посольства Украины в Республике Польша, видео было снято в знак искренней благодарности польскому народу за помощь украинцам во время развязанной РФ полномасштабной войны.

– С начала широкомасштабной войны в Украине Польша приняла миллионы украинцев, которые были вынуждены спасаться от войны, и предоставила им всестороннюю помощь, — отметили в диппредставительстве.

Ролик называется Спасибо тебе, Польша! Он рассказывает трогательную историю дружбы и поддержки двух стран. Главная героиня видео – украинка, которая была вынуждена бежать вместе с детьми от войны в соседнюю страну, где нашла убежище и получила помощь.

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Видеоролик создали украинский режиссер Станислав Капралов и продакшн-студия ESSE Production House. Съемки проходили в Варшаве в сентябре этого года.

Как подчеркнул в комментарии польским СМИ посол Украины Василий Зварыч, ролик был создан “в знак искренней благодарности за поддержку”. Дипломат объяснил, что Польша приютила многие украинские семьи после 24 февраля, став для них фактически второй родиной.

Зварыч проинформировал, что видеоролик будут транслировать на польском и украинском телевидении, начиная с 11 ноября.

– Чтобы тема нашей благодарности получила огласку, ведь вас благодарит весь украинский народ, — заявил посол.

Он отметил, что Польша с начала полномасштабного российского вторжения стояла бок о бок с Украиной, оказывала помощь, открыла для украинцев свои границы и дома. По словам Зварыча, все это закладывает прочный фундамент для отношений между двумя государствами в будущем.

– Украина сегодня защищает свою независимость и свободу, платя за это очень высокую цену, потому что украинцы отдают за нее свои жизни. Важно, что мы не одиноки в этой борьбе, – добавил посол.

По данным украинской и польской сторон, с начала войны 1,4 млн украинцев в Польше получили номер PESEL, позволяющий воспользоваться соцпомощью, медицинскими услугами, получить доступ к системе образования и тому подобное.

В общей сложности 77% поляков приобщились к помощи украинцам. Кроме того, Польша передала нашему государству гуманитарную помощь на 1,1 млрд злотых, медикаменты и медицинское оборудование на 51,2 млн злотых, а также военную технику и вооружение на 9 млрд злотых.

Как известно, в июле Верховная Рада поддержала предоставление особых гарантий гражданам Польши. Поляки теперь могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев, пользоваться такими же правовыми и социальными гарантиями, что и украинцы.

Источник: Посольство Украины в Польше, RMF24