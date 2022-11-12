Среди них братья и сестра Байдена. МИД РФ запретил въезд в Россию 200 американцам

Ноябрь, 11 в 23:41

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд в Россию 200 американцам, среди которых братья и сестра президента США Джо Байдена – Джеймс и Фрэнсис, а также Валери Байден.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В список “невъездных” попали генералы, американские советники минобороны Украины, сенаторы, заместитель министра юстиции США, руководители оборонных предприятий, а также представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Эти меры, как уточнили в МИД РФ, вводятся в ответ на “все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам нелюбим Вашингтону”.

Напомним, что США с начала полномасштабной войны России против Украины вводят санкции против граждан РФ, поддерживающих агрессию.