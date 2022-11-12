Ноябрь, 12 в 13:58

Иран не очень хочет передавать России баллистические ракеты и притормозил поставки по уже заключенным контрактам на оружие.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Есть приятные новости… В дипломатических кругах ходят настойчивые слухи, что Иран не очень хочет предоставлять дальнобойные ракеты России, – отметил Арестович.

По его словам, страны Запада подробно объяснили Тегерану возможные последствия такого решения.

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Арестович предположил, что недавний визит секретаря совбеза России Николая Патрушева в Иран был связан именно с этим: он хотел убедить Тегеран передать ракеты.

Арестович заявил, что Патрушев “напрасно катался”, и эта поездка не дала желаемых для РФ результатов.

– Я думаю, что этот визит был очень четко связан с тем, что они притормозили вооруженные контракты, – подчеркнул он.

Как известно, Иран поставляет РФ дроны-камикадзе, такие как Shahed-136. По состоянию на начало ноября, Россия выпустила по инфраструктуре Украины более 400 таких беспилотников.

Также появлялась информация, что Тегеран может передать РФ баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM, которые являются более точными, чем российские.

Источник: Фейгин LIVE