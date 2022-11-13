Соперничество Китая и США может привести к расколу мировой экономики – МВФ

Ноябрь, 12 в 22:13

Мировая экономика может расколоться на соперничающие блоки из-за соперничества Китая и США. Это угрожает повторением холодной войны, негативные последствия которой ощутят все.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет WP.

По словам Георгиевой, усилия США и Европы по перестройке глобальных цепочек поставок имеют смысл, если они помогут устранить зависимость от одного поставщика, которая оказалась настолько разрушительной во время пандемии.

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Но если они лишь воздвигнут новые торговые барьеры, чтобы получить преимущество в своем геополитическом соперничестве, они могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми.

– Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Возможно, мы неосознанно идем в мир, который в результате становится более бедным и менее безопасным, – сказала она.

По данным МВФ мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5 процента, или более чем на 1,4 триллиона долларов в годовом исчислении.

По словам Георгиевой, в Азии, центре глобальных цепочек создания стоимости для электроники, одежды и промышленных товаров, потери в процентном выражении будут вдвое больше.

– Я пережила первую холодную войну по другую сторону железного занавеса. И да, там довольно холодно. И начать вторую холодную войну, обрекая на это еще одно поколение… очень безответственно, — отметила глава МВФ, родившаяся и выросшая в Болгарии.

Годовой товарооборот между США и Китаем по-прежнему значителен и превышает 600 миллиардов долларов. А экономики США и Китая настолько переплетены, что полный разрыв Георгиева считает невозможным.

Но с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп начал вводить тарифы на импорт из Китая в 2018 году, разговоры об отделении США от второй по величине экономики мира усилились. И Соединенные Штаты, и Китай предприняли шаги, чтобы стать более самостоятельными.