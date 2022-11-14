Ноябрь, 14 в 9:33

Международное сообщество должно создать специальный трибунал для расследования российской военной агрессии против Украины.

Об этом сообщил президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, то, что расследование вторжения РФ до сих пор не входит в компетенцию ни одного международного суда, является пробелом в международном праве.

Он уверен, что создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого нужна только политическая воля.

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Также Эгилс Левитс предложил создать правовые возможности для того, чтобы направить на восстановление Украины российские активы, замороженные странами Запада.

Президент Латвии подчеркнул, что это было бы очевидным проявлением элементарной справедливости. По его словам, Европе нужно должным образом инвестировать в свою оборону и проявлять солидарность с теми, кто борется за демократию и европейские ценности.

Напомним, на днях Чехия также выступила за создание спецтрибунала над высшим руководством РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Он убежден, что любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны, поэтому сейчас не время говорить о мире.