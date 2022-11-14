Ноябрь, 14 в 7:39

На президентских выборах в Словении впервые победила женщина. Теперь страну возглавит Наташа Пирц Мусар – либеральная правозащитница.

По результатам подсчета почти всех голосов, за ее кандидатуру проголосовали 54% избирателей. В то же время ее соперник, бывший министр иностранных дел и кандидат от консервативных сил Анже Логар, получил всего 46% поддержки.

Наташе Пирц Мусар 54 года. Она родилась в Любляне – столице Словении.

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Пирц Мусар изучала право на юридическом факультете Университета Любляны. Впоследствии сдала адвокатский экзамен, а после этого устроилась на телевидение Словении, где шесть лет работала журналистом и ведущей центральной новостной программы.

Наташа Пирц Мусар прошла дополнительную учебу на CNN в Атланте. Затем она продолжила обучение в течение двух семестров в Солфордском университете в Манчестере.

Будущая президент Словении получила докторскую степень на юридическом факультете Венского университета, защитив диссертацию о справедливом балансе между правами на конфиденциальность и свободой информации.

С 2004 по 2014 год была уполномоченной по вопросам доступа к публичной информации. Как адвокат, она занималась вопросами защиты частной жизни и свободного доступа к информации.

Самой известной ее клиенткой как правозащитницы была супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания. Пирц Мусар занималась делами против компаний, пытавшихся использовать имя первой леди Америки в рекламных целях без ее разрешения.

В своей предвыборной кампании Наташа Пирц Мусар отмечала, что хотела бы, чтобы Словения имела более тесные связи с Европой, особенно со странами, которые верят в права человека и конституционные ценности.