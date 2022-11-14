Ноябрь, 14 в 13:42

Европейский Союз заявил, что необходимо привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных на сексуальной и гендерной почве, российских военных и их прокси в Украине.

Об этом говорится в выводах Совета под названием О женщинах, мире и безопасности, обнародованных ЕС в понедельник, 14 ноября.

– Воздействие агрессивной войны России против Украины на всех женщин и девочек вызывает серьезную озабоченность, а растущие свидетельства сексуального и гендерного насилия, в том числе в качестве тактики ведения войны со стороны российских вооруженных сил, а также военизированных формирований, контролируемых Российскими вооруженными силами, безмерно настораживает, – сказано в документе.

В связи с этим Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине постановила, что российские агрессоры совершали военные преступления в Украинском государстве.

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– Совет подчеркивает необходимость обеспечения полной ответственности за преступления на сексуальной и гендерной почве… чрезвычайно важно гарантировать гендерно-чувствительный, ориентированный на выживших и чувствительный к травмам подход во всех усилиях по реагированию на агрессивную войну России против Украины, а именно в гуманитарном реагировании, кризисном реагировании и долгосрочном мире, безопасности, – говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что Совет приветствует и поддерживает усилия Украины по реализации второго Национального плана действий под названием Женщины, мир и безопасность на 2021-2025 годы.