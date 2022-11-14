Ноябрь, 14 в 14:16

Европейский союз готов приступить к попытке установить потолок цен на российскую нефть. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявила президент его исполнительного органа Урсула фон дер Ляйен.

– Мы установили все необходимые инструменты в Европейском союзе. Важно не только осушить военную казну России, но и очень важно, чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен, – сказала фон дер Ляйен в интервью Bloomberg Television на Бали в кулуарах саммита Большой двадцатки.

Она добавила, что уровень цен еще не определен.

Напомним, до этого ЕС ввел санкции в отношении морского импорта российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.

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В этот же день ЕС и Британия намерены запретить своим компаниям осуществлять перевозки, финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше ограниченной. Уровень ограничения будет установлен коалицией, в которую входят правительства Большой семерки и ЕС.