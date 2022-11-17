В Польше хотят оповещать граждан о ракетных атаках России против Украины

Ноябрь, 17 в 17:42

После ракетного удара по поселку Пшеводов поляки, живущие в приграничных с Украиной районах, могут получать предупреждения о российских атаках.

Сейчас польские власти рассматривают такой вариант развития событий, заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера в комментарии иностранным журналистам.

Во время массовой ракетной атаки России против Украины 15 ноября в Польше прогремели взрывы. Позже оказалось, что на территории Люблинского воеводства упала ракета.

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В результате удара два человека погибли. В Пентагоне прокомментировали произошедшее, отметив, что по Польше могла ударить ракета противовоздушной обороны, пытавшаяся сбить российскую, из-за чего виновной в инциденте считают РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости совместного расследования, чтобы увидеть доказательства. Однако пока так и не известно, чья ракета взорвалась на территории Польши.

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Источник: Radio RMF24