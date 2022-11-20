Байдену – 80: он официально стал самым старым президентом за всю историю США

Ноябрь, 20 в 18:31

В воскресенье, 20 ноября, президенту США Джо Байдену исполнилось 80 лет и он намеренно не привлекает лишнего внимания к этому факту, отмечая праздник частным семейным завтраком.

Однако уход с должности 82-летней Нэнси Пелоси, которая годами возглавляла как Демократическую, так и Республиканскую партию, вызвал разговоры о том, когда во власти в США появится новое, более молодое поколение.

The New York Times отмечает, что в последние годы США находились под управлением старейшего класса лидеров в своей истории – с президентом, спикером палаты, лидерами большинства и меньшинства в Сенате, каждому из которых от 70 до 80 лет.

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117-й Конгресс, срок полномочий которого завершится в январе, является старейшим из когда-либо существовавших в стране: почти каждый четвертый его член старше 70 лет.

Тем временем 82-летний Байден указал, что намерен баллотироваться на переизбрание в качестве президента США, в результате чего по завершению второго срока ему исполнится уже 86 лет.

Экс-президент Дональд Трамп, который на прошлой неделе официально объявил об участии в президентской гонке, был самым старым человеком, вступившим на пост президента, когда его привели к присяге в 2017 году. Однако Байден побил его “рекорд”.

Теперь же 76-летнему Трампу будет 82 года в конце его второго срока, если он вернет себе Белый дом.

The New York Times поговорила с экспертами в области старения, чтобы выяснить, как могут выглядеть следующие шесть лет для президента, как для человека в возрасте.

Издание отмечает, что эти эксперты не обследовали и не лечили Байдена, но изучили общедоступную информацию о нем – включая медицинское заключение, опубликованное Белым домом в прошлом году, за день до 79-летия американского президента.

Эксперты пришли к заключению, что многие действия говорят в пользу Джо Байдена: он высокообразован, много общается с общественностью, имеет стимулирующую работу, требующую много умственных усилий, женат и имеет прочную семью – все эти факторы, как показывают исследования, защищают от деменции и способствуют здоровому старению.

Помимо прочего, президент США не курит и не употребляет алкоголь, а также, по данным Белого дома, занимается спортом по пять раз в неделю. Также у него первоклассное медицинское обслуживание.

Еще одним фактором указывают его расу, так как ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического 80-летнего мужчины составляет еще восемь лет.

– И это в среднем. Многие из изучаемых 80-летних уже больны; они уже в доме престарелых, – сказал профессор политики здравоохранения и старения в Колумбийском университете, доктор Дон Роу.

Ученые, изучающие старение, подчеркивают, что хронологический возраст – это не то же самое, что и биологический, и что они часто расходятся по мере того, как люди становятся старше. Это правда, что пожилые люди склонны физически увядать, их мозг также претерпевает изменения. Но у людей, которые ведут активный образ жизни, говорят эксперты, мозг продолжает развиваться, и некоторые функции мозга могут даже улучшаться – явление, которое эксперты называют “нейропластичностью старения”.

– Есть исследования, проведенные во всем мире, которые показывают, что у людей, которые ведут активный физический, социальный, умственный и когнитивный образ жизни, увеличивается количество связей между определенными сетями, и даже новые нейроны и синапсы могут формироваться в отдельных областях мозга с возрастом, – сказал изучавший старение в Калифорнийском университете в Сан-Диего доктор Дилип Джесте.

Медицинский отчет, опубликованный Белым домом в прошлом году, представляет собой краткое изложение выводов личного врача президента, доктора Кевина О’Коннора, который назвал Байдена “здоровым, энергичным 78-летним мужчиной”. Но Белый дом не обнародовал основные лабораторные документы, как это сделал Джо Байден, когда баллотировался на пост президента. Заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс сказал, что президент Байден пройдет еще один медосмотр “в ближайшие месяцы”.

Доктор О’Коннор отметил, что президент принимает лекарства, отпускаемые по рецепту, чтобы контролировать уровень холестерина и мерцательную аритмию — нерегулярное сердцебиение.

Он также отметил два конкретных изменения в состоянии здоровья Байдена: во время разговора у него «увеличилась частота и тяжесть “очищения горла”, вероятно, из-за кислотного рефлюкса, и у него появилась некоторая скованность в походке.

И то, и другое распространено у пожилых людей, сказал почетный профессор и психиатр-эпидемиолог Медицинской школы Университета Дьюка, доктор Дэн Блейзер. То же самое, по его словам, относится и к словесным запинкам Байдена, и к ситуациям вроде той, когда он искал аудиторию для конгрессмена, по-видимому, забыв, что она умерла в прошлом месяце.

Доктор Гилл Ливингстон, психиатр из Университетского колледжа Лондона, который в 2020 году возглавлял комиссию по деменции, созванную медицинским журналом The Lancet, сообщает, что в США деменция затрагивает 10 процентов людей в возрасте от 80 до 84 лет и 20 процентов людей в возрасте от 85 до 89 лет.

Тем временем профессор государственной политики Гарвардской школы общественного здравоохранения, изучающая вопросы здоровья и старения, Лиза Беркман сообщает, что не стоит быть “наивными” – люди в возрасте 80 лет обычно испытывают “спад”.

– И в то же время люди, которые преуспевают и находятся на высшем уровне функционирования, имеют шансы продержаться еще 10 лет, за это время добиться новых успехов и внести очень важный вклад, – сказала она.

Тем временем эпидемиолог из Иллинойсского университета в Чикаго Джей Ольшанский называет и Джо Байдена, и бывшего президента Дональда Трампа, которому 76 лет, так называемыми “суперстариками” – входящими в подгруппу людей, которые сохраняют свое психическое здоровье и физическое функционирование и, как правило, живут дольше, чем средний человек их возраста.

Доктор Ольшанский также говорит, что ошибочно думать, что должность президента старит человека; на самом деле бывшие президенты, как правило, живут дольше, как показал анализ, опубликованный им в 2011 году.

Бывшему президенту Джимми Картеру, который был активен до 90 лет, в прошлом месяце исполнилось 98 лет. Президенту Джорджу Бушу-старшему было 94 года, когда он умер в 2018 году.