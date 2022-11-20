В Британию ввезли нефти из РФ более чем на £200 млн, она официально не зарегистрирована, как российская — The Times

Ноябрь, 20 в 18:51

С марта 2022 года из России в Великобританию ввезли нефти на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов. Однако в официальной статистике как российский импорт это не значилось, ведь РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.

Об этом говорится в материале The Times.

С марта только в один британский порт Иммингем прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт на востоке Лондона поступило нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

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В целом, по информации торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Приблизительно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России.

Но Офис национальной статистики Британии учитывает страну отправки, а не производства нефти, и если учесть этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт российского “черного золота”.

The Times смогла отследить не менее четырех танкеров, которые выходили из РФ и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Двое из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для скрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто отключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.

Еще один танкер ввозил российскую нефть из порта Роттердам – неизвестно, как она туда попала, но фактически в британской статистике считается импортом из Нидерландов (а не России).

И уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, доставившее около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из РФ. В настоящее время неизвестно, каким образом она будет классифицирована в британской статистике.

Импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, до того момента, когда приобретают синхронно с ЕС санкции против нефтяного сектора России. К этому времени, однако, британские компании, импортирующие российскую нефть, могут понести репутационный риск.