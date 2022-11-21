Макрон обвинил РФ в распространении дезинформации в странах Африки

Ноябрь, 21 в 7:52

Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации для развития своего проекта в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

В кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе президент Франции сказал, что существует проект, продвигающий дезинформацию в африканские страны. Он является “политическим проектом, финансируемым Россией, иногда другими”.

– Несколько государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследовать определенные интересы, – сказал Эммануэль Макрон.