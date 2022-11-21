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Факты / Світ

Макрон обвинил РФ в распространении дезинформации в странах Африки

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации для развития своего проекта в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

В кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе президент Франции сказал, что существует проект, продвигающий дезинформацию в африканские страны. Он является “политическим проектом, финансируемым Россией, иногда другими”.

– Несколько государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследовать определенные интересы, – сказал Эммануэль Макрон.

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Источник: The Guardian
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