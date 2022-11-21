Польша планирует разместить установки Patriot у границы с Украиной
Польша приветствует предложение Германии разместить дополнительные пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава минобороны Польши Мариуш Блащак.
Об этом сообщает RMF24.
– Я с удовольствием приветствовал предложение министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему вблизи границы с Украиной, – заявил Блащак.
До этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что Германия предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства с истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot.
Напомним, что Patriot – это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который используется, в частности, США и Германией.
С октября этого года его использует и Польша.
До конца 2022 года на вооружении польских военных должны быть две батареи Patriot (16 пусковых установок). Также в польском городе Жешуве дислоцируются две батареи Patriot Вооруженных сил США.
Источник: RMF24