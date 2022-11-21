Польша планирует разместить установки Patriot у границы с Украиной

Ноябрь, 21 в 12:41

Польша приветствует предложение Германии разместить дополнительные пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом сообщает RMF24.

– Я с удовольствием приветствовал предложение министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему вблизи границы с Украиной, – заявил Блащак.

До этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что Германия предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства с истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot.

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Напомним, что Patriot – это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который используется, в частности, США и Германией.

С октября этого года его использует и Польша.

До конца 2022 года на вооружении польских военных должны быть две батареи Patriot (16 пусковых установок). Также в польском городе Жешуве дислоцируются две батареи Patriot Вооруженных сил США.

Источник: RMF24