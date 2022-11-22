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Факты / Світ

Россию не пригласят на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Анастасия Гевко, редактор ленты
Мюнхенська безпекова конференція
Фото: Dreamstime

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген сообщил, что Россию не будут приглашать на мероприятие в феврале 2023 года. 

– Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены, – написал Хойсген на своей странице в Twitter.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности является одним из самых престижных международных форумов в области международной безопасности. 

В ней принимают участие главы государств, правительств, министры, общественные деятели и видные политики из десятков стран.

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Сайт Конференции указывает, что у участников будет возможность оценить “уровень сплоченности альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку”. 

Организаторы Мюнхенской конференции считают полномасштабное вторжение России в Украину поворотным моментом, который вызвал не только огромные страдания в Украинском государстве, но и усилил кризисы в других концах мира. 

Российский диктатор Владимир Путин выступал с речью на этой конференции в 2007 году. Его выступление резко раскритиковали на Западе. Он тогда высказался в сторону США и их союзников за то, что он назвал “попыткой утвердить однополярный мир”, а также – за расширение НАТО, которое, по его словам, якобы создает угрозу России.

Многие наблюдатели рассматривают эту речь как сигнал о долговременных агрессивных намерениях Москвы.

В 2022 году в работе Мюнхенской конференции участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

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