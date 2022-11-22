Ноябрь, 22 в 19:49

США и их союзники хотят договориться об уровне предельной цены на российскую нефть уже в среду, 23 ноября.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает WSJ.

При этом, как отмечается, официальные лица обсуждают установление потолка на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку группа спешит ввести план в действие до 5 декабря.

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Сообщается, что ценовой потолок все еще может быть установлен на уровне 70 долларов. Эта тема находится в центре усилий Запада по наложению санкций на Россию за ее вторжение в Украину.

Осенью этого года введение этих санкций столкнулось с задержками из-за того, что Большая семерка изо всех сил пыталась сгладить последние детали сложного плана.

На среду запланирована встреча послов из 27 стран-членов Евросоюза, на которой они попытаются договориться о цене. Блок должен единогласно согласовать предельную цену, и дипломаты предупредили, что это может оказаться сложно. G7 стремится утвердить ограничение синхронно с ЕС.