ЦРУ ищет для вербовки россиян недовольных войной

Ноябрь, 23 в 8:25

Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Марлоу заявил, что ведомство открыто к сотрудничеству и ищет россиян, недовольных войной против Украины.

The Wall Street Journal цитирует заявление Марлоу во время первого личного появления на публике после того, как он занял эту должность в прошлом году.

Чиновник ЦРУ подчеркнул, что вторжение в Украину стало масштабным провалом президента России Владимира Путина и открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных россиян.

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— Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия является могущественным государством. Он упустил все это, — сказал заместитель директора ЦРУ.

Марлоу заявил, что его ведомство ищет по всему миру россиян, которым это так же отвратительно, как и нам.

– Потому что мы открыты для сотрудничества, – добавил Марлоу.

Его заявление перекликается с недавними утверждениями бывших высокопоставленных офицеров ЦРУ о том, что неудовлетворение многих россиян вторжением в Украину создает благоприятную почву для вербовки агентов среди военных офицеров, олигархов, чье состояние уменьшилось из-за сбежавших санкций, бизнесменов и других людей.