В Евросоюзе не достигли согласия по потолку цен на газ

Ноябрь, 23 в 6:41

Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ, а принятие решения может быть отложено до саммита ЕС, который состоится 19 декабря.

Как сообщает La Repubblica, cогласно планам ЕС, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий.

Первое — если цена газа в течение не менее двух недель на Амстердамской бирже будет превышать 275 евро за МВт/час (около 3 тыс. евро за 1 тыс. куб. м).

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Второе – если разница с ценой на СПГ превышает 58 евро в течение периода не менее 10 дней.

Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.

Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза. Франция выступает за эти меры, а Германия — против, но если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Источник: La Repubblica