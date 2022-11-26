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Факты / Світ

Байден о Дне памяти жертв Голодомора: отдаем должное стойкости украинского народа

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

В годовщину Голодомора президент США Джо Байден заявил, что его страна чтит память всех погибших в этой трагедии и отдают должное стойкости украинского народа, пережившего тиранию и разруху, чтобы создать свободное и демократическое общество.

– В ноябре этого года отмечается годовщина Голодомора – “смерти от голода”. Во время своего правления Иосиф Сталин проводил жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание умышленного голода в 1932-33 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей, – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в субботу, 26 ноября.

Президент США добавил, что Америка подтверждает непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины и чтит память жертв голодоморов.

– Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы склоняемся перед отважным украинским народом, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию, – резюмировал Джо Байден.

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