Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Ноябрь, 26 в 15:56

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза сообщает белорусская БЕЛТА.

Сообщается, что он скончался “скоропостижно”. Подробностей произошедшего пока не публикуют.

Макею было 64 года. Он родился в 1958 году. Министром иностранных дел при диктаторе Александре Лукашенко Владимир Макей пробыл десять лет – с августа 2012 года.

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Также с 2008 по 2012 год был главой Администрации президента Беларуси.

До этого работал помощником при Администрации Александра Лукашенко.

Был награжден Орденом Почета в 2006 году и Орденом Родины в 2018. У него было трое детей.