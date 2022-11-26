Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей
Требует проверки
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза сообщает белорусская БЕЛТА.
Сообщается, что он скончался “скоропостижно”. Подробностей произошедшего пока не публикуют.
Макею было 64 года. Он родился в 1958 году. Министром иностранных дел при диктаторе Александре Лукашенко Владимир Макей пробыл десять лет – с августа 2012 года.
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Также с 2008 по 2012 год был главой Администрации президента Беларуси.
До этого работал помощником при Администрации Александра Лукашенко.
Был награжден Орденом Почета в 2006 году и Орденом Родины в 2018. У него было трое детей.