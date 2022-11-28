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Ким Чен Ын наградил медалями баллистическую ракету и заявил о статусе “полноценного ядерного государства”

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Ким Чен Ын наградил медалями баллистическую ракету и заявил о статусе “полноценного ядерного государства”
Фото: Getty Images

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын наградил несколькими медалями баллистическую ракету, заявил о большом прорыве в ракетостроении и похвастался ядерным арсеналом.

Ким Чен Ын дал баллистической ракете-носителю сразу несколько наград — орден “Герой КНДР”, медаль “Золотая звезда”, а также орден Государственного флага 1-й степени. У диктатора заявили, что эта ракета будет противостоять “американскому империализму” и гарантировать “будущее детей нации”.

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея станет “мощнейшей стратегической силой мира, абсолютной силой, беспрецедентной за столетие” и подчеркнул значительный скачок в ракетостроении. Также он анонсировал создание “мощнейшей армии в мире” и провозгласил свою страну “полноценным ядерным государством”.

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Источник: North Korean News

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