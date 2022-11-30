Ноябрь, 30 в 18:42

Почтовое отправление, которое взорвалось в посольстве Украины в Испании 30 ноября, было направлено на адрес посла, а более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям персонала диппредставительства.

Об этом рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Отмечается, что несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о взорвавшемся “письме”, на самом деле пакет значительно больше письма с документами. Эта почтовое отправление, адресованное лично на имя Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у секретаря посла, ведь пакет не имел обратного адреса и не походил на почту дипломатов.

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Секретарь передала сверток коменданту — украинскому сотруднику, ответственному также за охрану посольства.

— В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой “почтой” во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв, – рассказал Погорельцев.

Сообщается, что, несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, также мужчина получил контузию.

— Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее, — отмечает он.

Дипломат не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить опасный сверток, но заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования. Также глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в телефонном разговоре с украинским послом выразил поддержку.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях за границей после взрыва в посольстве в Мадриде.

Источник: Европейськая правда