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НАТО хочет инвестировать в производство вооружения советских времен в Украине – Блинкен

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

НАТО планирует инвестировать в системы вооружений советской эпохи, используемые в Украине. Об этом в среду, 30 ноября заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. 

– Мы рассматриваем все варианты, чтобы снова убедиться, что украинцы получают то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Часть идет на системы советской эпохи, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем, – сказал Блинкен.

В то же время в некоторых случаях, как отметил госсекретарь США, может потребоваться производство вещей, которые уже какое-то время не производились. 

The New York Times сообщила в воскресенье, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советской эпохи для украинского артиллерийского арсенала, в значительной степени еще советского периода.

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Источник: CNN
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