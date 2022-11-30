Ноябрь, 30 в 18:25

НАТО планирует инвестировать в системы вооружений советской эпохи, используемые в Украине. Об этом в среду, 30 ноября заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Мы рассматриваем все варианты, чтобы снова убедиться, что украинцы получают то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Часть идет на системы советской эпохи, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем, – сказал Блинкен.

В то же время в некоторых случаях, как отметил госсекретарь США, может потребоваться производство вещей, которые уже какое-то время не производились.

The New York Times сообщила в воскресенье, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советской эпохи для украинского артиллерийского арсенала, в значительной степени еще советского периода.

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