Декабрь, 01 в 15:34

ООН запросила рекордную сумму финансирования помощи на 2023 год, чтобы справиться с растущими гуманитарными потребностями.

Гуманитарные агентства Организации Объединенных Наций сталкиваются с огромными расходами на борьбу с надвигающимся голодом в Восточной Африке, вызванным изменением климата и последствиями войны в Украине, отмечает Euronews.

В следующем году ООН потребуется €49,6 млрд — на 25% больше, чем в этом.

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Организация с помощью этих денег сможет финансировать свои программы, помогая около 230 млн наиболее уязвимых людей в 68 странах. Тем не менее, эта сумма все еще не достигает необходимого уровня, поскольку ожидается, что в следующем году чрезвычайная помощь потребуется 339 млн человек по всему миру.

Самые большие суммы необходимы Афганистану, за ним следуют Сирия, Йемен, Украина и Эфиопия.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс назвал требуемую сумму шокирующей, отметив, что разрыв между потребностями и финансированием будет расти.

— Следующий год… станет крупнейшей гуманитарной программой, когда-либо запущенной в глобальном масштабе. 339 млн человек… это огромная и удручающая цифра, — сказал он.

Британец отметил, что в 2022 году ООН получила чуть меньше половины средств, необходимых для спасения жизней и борьбы с чрезвычайными ситуациями, связанными с человеческим фактором или стихийными бедствиями.

Он отметил, что гуманитарные потребности пережили пик после пандемии Covid-19, но с тех пор, не уменьшились.

Призыв ООН к финансированию рисует мрачную картину положения дел в мире.

По меньшей мере 222 млн человек в 53 странах столкнутся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности к концу 2022 года, а 45 млн человек в 37 странах грозит голод.

— Пять стран уже переживают то, что мы называем близкими к голоду условиями, когда мы можем сказать… люди умирают из-за перемещения, отсутствия продовольственной безопасности или нехватки продовольствия, — сказал Гриффитс.

Это Афганистан, Эфиопия, Гаити, Сомали и Южный Судан, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Источник: Euronews

Фото: ООН