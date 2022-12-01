Декабрь, 01 в 15:15

Государственный министр по вопросам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн считает, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться в скором времени, но темпы будут зависеть от готовности нашей страны к реформам.

Об этом пишет издание Тagesschau.

– Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время, – сказала госминистр по Европе и климату в Министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн.

В то же время она добавила, что темпы вступления Украины в ЕС будут зависеть, в первую очередь, от готовности Украины к реформам.

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Люрманн подчеркнула, что была поражена прогрессом Украины во время своего визита в Киев. Она назвала важным, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Североатлантическую организацию.

Источник: Тagesschau