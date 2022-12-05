Декабрь, 05 в 17:24

На ежегодном Рейгановском форуме американские лидеры обсуждали поставки вооружений Украине.

Китай все еще считается самой долгосрочной угрозой, как заявили военные лидеры, члены Конгресса и руководители оборонных компаний на двухпартийном собрании в Президентской библиотеке и музее Рональда Рейгана. Однако ее затмила необходимость перейти на значительно более высокую передачу для решения проблемы, которую многие из присутствующих не могли себе представить еще год назад: горячая война с Россией в Украине, заставившая Пентагон и оборонную промышленность работать в режиме повышенной готовности.

– Конфликт высокого уровня требует много боеприпасов и много вооружения. Мы также рассматриваем вопросы поставок боеприпасов. Мы также рассматриваем ограничение цепи поставок. Мы еще не определились с этим, – сказал в главном бюджетном чиновнике Пентагона Майк Маккорд.

Высокопоставленные чиновники Пентагона и промышленности утверждают, что наконец-то наращиваются усилия, направленные на замену оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники отправили в Украину, истощая запасы, которые считаются критически важными для сдерживания Китая или других потенциальных противников на долгие годы вперед.

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– Существует большая срочность. Конгресс посылает миллиарды долларов в Министерство обороны, а мы возвращаем их и получаем их по контракту – я бы сказала, в два-три раза быстрее, чем мы обычно делаем, – сказала журналистам министр армии США Кристин Вормут.

Она привела примеры недавних соглашений на десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, используемых украинцами почти сразу после их поступления.

– К весне мы сможем делать 20 000 снарядов в месяц, – сказала она.

Но нужно время, чтобы произвести достаточное их количество, сказала она, добавив, что весной 2025 года США доведут этот показатель до 40 000 выстрелов в месяц.

Действительно, возобновление работы заводов, производящих артиллерию, ракеты и средства противовоздушной обороны, разработанные для эффективного использования в мирное время, а не для производства в военное время, оказывается огромной задачей.

– Мы тратим много денег на некоторые очень изысканные большие системы и не тратим столько же на боеприпасы, необходимые для их поддержки. У нас не было приоритета по наполнению военных резервов, которые нам нужны для ведения долговременной битвы, – сказал Грегори Хейс, генеральный директор компании Raytheon Technologies, во время панельной дискуссии.

Главный покупатель вооружений для армии также предупредил, что реагирование на настоящую широкомасштабную войну не состоится в одну ночь.

– Люди давно не видели такой войны, поэтому я думаю, что мы забыли, что настоящая промышленная мобилизация всегда имеет временный аспект, и она никогда не бывает мгновенной, – сказал Даг Буш в интервью.

Пентагон пытается преодолеть ограничения при подготовке бюджетного запроса на следующий год, сказал МакКорд.

К примеру, он обсуждает с комитетами Конгресса по обороне возможность впервые закупать боеприпасы по многолетним контрактам — механизм, который Министерство обороны использует для авиационных и корабельных программ, чтобы сэкономить деньги и обеспечить стабильный поток производства.

Чиновники также рассматривают возможность создания фонда для Пентагона для покупки версий вооружений, которые могут быть быстро переданы или проданы партнерам – Тайваню, например – в случае возникновения конфликта.

Пока что законодатели скептически относятся к тому, чтобы предоставить Пентагону деньги, добавил МакКорд. Но он надеется, что они смогут прийти к согласию. На форуме законодатели обеих партий были непоколебимы в том, что финансирование должно быть продолжено в следующем Конгрессе, даже несмотря на то, что некоторые консервативные члены Конгресса не соглашались с ценой вопроса.

Любой новый фонд, предназначенный для производства боеприпасов, должен составлять не менее 100 миллионов долларов для того, чтобы быть эффективным, но эта сумма также должна отвечать реальным возможностям промышленной базы, добавил МакКорд.

Он также отметил, что ожидаемый запрос администрации Байдена на выделение 38 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования для Украины должен помочь.

– Дополнительное финансирование, которое мы имеем сейчас на рассмотрении, содержит определенное финансирование для расширения производственных мощностей, – сказал он.

В то же время другие считают, что процесс заключения контрактов слишком медленный и недостаточно надежный, чтобы промышленность заработала на необходимом уровне.

– Для того чтобы разработать все эти боеприпасы, которые нам нужны, мы должны получить производственные контракты, – сказала Эллен Лорд, бывший начальник отдела вооружений Пентагона и генеральный директор компании Textron Systems.

Лорд также отметила, что США должны облегчить странам-союзникам создание американских вооружений путем обмена инженерными спецификациями.

Но все это займет гораздо больше времени и гораздо больше денег.

— Что меня больше удивляет, когда я наблюдаю за происходящим сейчас с истощением вооружений, так это то, что промышленная база США не может просто раскрутиться и сделать массовое производство типа Второй мировой войны или даже для регионального конфликта, как люди, вероятно, предполагают, — сказал Дэн Яблонский, генеральный директор компании Maxar, которая занимается коммерческими спутниковыми снимками, которая сыграла важную роль в предоставлении мировому сообществу данных о войне в Украине.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО увеличить производство оружия для передачи Украине.