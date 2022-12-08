Декабрь, 08 в 12:39

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что его страна не собирается вступать в газовый союз с Россией и готова импортировать российский газ только в рамках коммерческих контрактов.

Об этом он сказал в интервью местному изданию Kun.uz.

– Мы никогда не поставим под угрозу наши национальные интересы. Даже если мы начнем то, о чем вы говорите (покупку российского газа. – Ред.), мы сделаем это только с помощью коммерческих договоров продаж. Мы не позволим, чтобы нам ставили какие-то политические условия в ответ, – отметил он.

Мирзамахмудов объяснил, что если газ доставят на узбекскую границу и отдадут по разумной цене, то Узбекистан возьмет его. Если же такого не произойдет – тогда нет.

Сейчас смотрят

По словам министра, у Узбекистана острый дефицит газа бывает только в холодное время года. Оставльное время страна сама обеспечивает себя голубым топливом в полном объеме.

– Мы будем принимать меры, будем осуществлять дополнительные инвестиции в отрасль, будем продвигать энергосбережение, максимально переводить на уголь предприятия, которые могут работать на этом виде топлива, интенсивно развивать альтернативную энергетику, — рассказал глава Минэнерго Узбекистана о планах решения проблемы дефицита энергоресурса.

Напомним, об идее президента РФ Владимира Путина создать “тройственный газовый союз” с Казахстаном и Узбекистаном стало известно в конце ноября.

Источник: Kun.uz