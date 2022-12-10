Столтенберг опасается, что война в Украине перерастет в “большую войну между НАТО и Россией”
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг опасается, что война в Украине может перерасти в “великую войну между НАТО и Россией”.
Об этом он сказал в интервью NRK.
— Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать, – сказал он, отметив, что НАТО усилило присутствие на восточном фланге.
Столтенберг подчеркнул, что самая важная задача НАТО — предотвратить полномасштабную войну в Европе, и над этим они работают каждый день.
По словам генсека, российский диктатор Владимир Путин просчитался, совершив вторжение в Украину.
– Я не думаю, что ему удастся сломить Украину. Напротив, он мобилизует еще больше поддержки для Украины, – констатировал он.
В то же время Столтенберг предостерег, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.
— Мы предстали перед испытанием того, может ли свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высоки. Это болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если Путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше, — подчеркнул Столтенберг.