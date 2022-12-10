Столтенберг опасается, что война в Украине перерастет в “большую войну между НАТО и Россией”

Декабрь, 09 в 23:19

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг опасается, что война в Украине может перерасти в “великую войну между НАТО и Россией”.

Об этом он сказал в интервью NRK.

— Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать, – сказал он, отметив, что НАТО усилило присутствие на восточном фланге.

Столтенберг подчеркнул, что самая важная задача НАТО — предотвратить полномасштабную войну в Европе, и над этим они работают каждый день.

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По словам генсека, российский диктатор Владимир Путин просчитался, совершив вторжение в Украину.

– Я не думаю, что ему удастся сломить Украину. Напротив, он мобилизует еще больше поддержки для Украины, – констатировал он.

В то же время Столтенберг предостерег, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

— Мы предстали перед испытанием того, может ли свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высоки. Это болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если Путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше, — подчеркнул Столтенберг.