США не запрещают ВСУ наносить удары по территории РФ — The Times

Декабрь, 10 в 0:23

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

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— То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции, — заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве.

По данным источника, Вооруженные силы Украины соблюдают все условия.

— Это единственное ограничение, но оно предполагает, что целями не должны становиться российские семьи и не должно предприниматься попыток ликвидации конкретных лиц. Насколько нам известно, Украина соблюдает эти условия, — говорится в статье.