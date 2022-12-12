Декабрь, 12 в 13:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что новая турецкая ракета Тайфун может попасть в Афины, если там “не будут сохранять спокойствие”.

Об этом пишет издание Politico.

– Сейчас мы начали производить собственные ракеты. Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите Тайфун, греки пугаются и говорят: “Она ударит по Афинам”. Ну, конечно, ударит, – сказал Эрдоган.

Отметим, что Тайфун – баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Ее испытания проходили в октябре над Черным морем. Она поразила цель на расстоянии около 560 км. Это более чем вдвое превышает дальность существующих в арсенале Турции ракет.

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– Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-либо (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать, – считает Реджеп Эрдоган.

В последние месяцы Турция усилила враждебную риторику против Греции. Это происходит на фоне того, что Анкара считает растущим наращивание военного потенциала на греческих островах в Эгейском море, близко к турецкому побережью.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе предупредил Грецию о необходимости прекратить милитаризацию островов Эгейского моря. В противном случае он заявил, что Анкара “сделает необходимые шаги на местах”.

Хотя соседние страны являются союзниками по НАТО, они десятилетиями не могут найти общий язык из-за ряда двусторонних споров.

В том числе это касается морских границ, взаимных претензий на континентальный шельф и длительного кипрского спора.