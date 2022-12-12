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Эрдоган угрожает Греции новыми турецкими ракетами, которые “могут ударить по Афинам”

Анастасия Гевко, редактор ленты
Эрдоган угрожает Греции новыми турецкими ракетами, которые “могут ударить по Афинам”

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что новая турецкая ракета Тайфун может попасть в Афины, если там “не будут сохранять спокойствие”.

Об этом пишет издание Politico.

– Сейчас мы начали производить собственные ракеты. Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите Тайфун, греки пугаются и говорят: “Она ударит по Афинам”. Ну, конечно, ударит, – сказал Эрдоган.

Отметим, что Тайфун – баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Ее испытания проходили в октябре над Черным морем. Она поразила цель на расстоянии около 560 км. Это более чем вдвое превышает дальность существующих в арсенале Турции ракет.

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– Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-либо (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать, – считает Реджеп Эрдоган.

В последние месяцы Турция усилила враждебную риторику против Греции. Это происходит на фоне того, что Анкара считает растущим наращивание военного потенциала на греческих островах в Эгейском море, близко к турецкому побережью.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе предупредил Грецию о необходимости прекратить милитаризацию островов Эгейского моря. В противном случае он заявил, что Анкара “сделает необходимые шаги на местах”.

Хотя соседние страны являются союзниками по НАТО, они десятилетиями не могут найти общий язык из-за ряда двусторонних споров.

В том числе это касается морских границ, взаимных претензий на континентальный шельф и длительного кипрского спора.

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